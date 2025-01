Ritardi e guasti nei trasporti, le spiegazioni del ministro Salvini non convincono le opposizioni

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Ieri a Montecitorio l'informativa urgente del ministro dei Trasporti Matteo Salvini sui tanti ritardi e guasti nella rete ferroviaria, per il vice presidente del Consiglio c'è una “preoccupante escalation di azioni contro le ferrovie” che, guarda caso, ha fatto notare, è terminata con l'esposto presentato proprio da Ferrovie dello Stato. Spiegazioni che però non hanno convinto le opposizioni, per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dovrebbe scusarsi per i disagi causati ai cittadini anche la presidente Giorgia Meloni per, ha calcolato, una media di 20mila minuti di ritardi al giorno. “L'unico trasporto che interessa Salvini – ha concluso Schlein – è il suo dal ministero dei Trasporti a quello dell'Interno”.

Oggi pomeriggio l'informativa si sposta al Senato, intanto il senatore Pd Antonio Misiani si è detto molto insoddisfatto di quanto udito ieri alla Camera.

Nel video l'intervista a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico