EMERGENZA SANITARIA Ritardi nella vaccinazione, Pfizer garantisce: "Dalla prossima settimana torneranno al 100%" Intanto però si sospendono le prime dosi dove non si garantisce il richiamo, come nel Lazio

La società Pfizer assicura che i ritardi subiti dai Paesi europei nella consegna dei vaccini anti Covid “saranno assorbiti entro metà febbraio”, e che “dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste”. Intanto però il piano delle vaccinazioni rallenta, con la sospensione delle prime dosi dove non sarebbe possibile garantire il richiamo, come ad esempio nel Lazio. Anche l'Unione Europea riunisce i propri vertici per parlare di vaccinazioni ma anche di frontiere interne: Merkel e Macron vorrebbero chiuderle, ma Ursula Von der Leyen frena. Intanto il governo italiano chiarisce circa le ultime misure anti Covid: è possibile raggiungere le seconde case anche fuori regione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



E' di oltre 14mila (14.078) l'incremento sui casi odierni (su 267mila tamponi tra molecolari e antigenici, tasso di positività al 5,2%); diminuiscono le terapie intensive (2.418, -43), e soprattutto i ricoveri Covid, di 424 (22.045); le vittime anche oggi superano le 500 unità (521, 84.202 totali). In Emilia Romagna su quasi 22mila tamponi effettuati (di cui 6mila test rapidi), sono 1.320 i nuovi positivi (597 asintomatici), per un tasso di positività del 6%. Calano le terapie intensive (218, -12) e gli altri reparti Covid (2.456, -34), ma sono sempre tante le vittime, 73, 6 a Rimini (tre donne, di 80, 89 e 91 anni, e tre uomini, di 81, 83 e 94 anni), dove i casi in più sono 127 (62 sintomatici).

La variante inglese del virus preoccupa, si è già diffusa in almeno 60 Paesi e nel Regno Unito ha provocato oltre 1.800 decessi ieri, e più di 1.200 oggi. “Siamo in uno dei momenti più duri della pandemia”, ha detto il ministro della Sanità Hancock. Non va meglio negli Stati Uniti, con oltre 4.200 decessi in un giorno, e un totale di 406mila, più di quelli della seconda guerra mondiale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: