STAMPA ESTERA Ritardi sul Pnrr? I ministri Tajani e Salvini concordano: "I fondi vanno utilizzati tutti" I due vice presidenti del Consiglio sui temi di attualità, dalla guerra ai progetti di legge contro le parole straniere fino al ponte sullo stretto

Alla stampa estera di Roma i due vice presidenti del Consiglio Tajani e Salvini hanno parlato dei temi di più stretta attualità. Parla subito di pace, il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Vanno create le condizioni, e la pace è solo quella che garantisce l'indipendenza dell'Ucraina”, aggiunge. Inoltre va creata una zona franca attorno a Zaporizhzhia. In casa italiana preoccupano i ritardi del Pnrr: bisogna eliminare qualche progetto, come suggerisce qualcuno? Infine il progetto di legge che vuole vietare le parole straniere, “di mussoliniana memoria”, lo definisce un giornalista in sala. Matteo Salvini illustra entusiasta il prossimo ponte sullo Stretto di Messina, il cui cantiere aprirà nell'estate 2024, promette: un'opera imponente. Purtroppo il Pnrr non può essere utilizzato per strade o ponti, “una scelta miope” la definisce Salvini, che è alla ricerca di fondi dall'Italia e dall'estero. I fondi del Pnrr però dovranno essere utilizzati.

Nel video gli interventi di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

