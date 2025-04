INTESE INTERNAZIONALI Ritrovamento di residuati bellici, San Marino e Italia firmano un protocollo Sottoscritto un accordo che prevede cooperazione nel settore della bonifica occasionale da ordigni rinvenuti nel territorio sammarinese

A Palazzo Esercito la Sottosegretaria di Stato Isabella Rauti ha accolto l'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, il direttore del Dipartimento Esteri Matteo Mazza e il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone, per un primo cordiale scambio cui ha fatto seguito, nella sala biblioteca del Palazzo, la firma di un accordo tecnico che serve alla Repubblica di San Marino quanto all'Italia. Non è infatti infrequente che, sul territorio sammarinese, si ritrovino ordigni residuati bellici, come già avvenuto, basti pensare al “bomba day” del febbraio 2024, che ha richiesto imponenti operazioni di sicurezza, anche grazie all'intervento dell'esercito italiano. Era dunque tempo di mettere nero su bianco la cooperazione tra i due Stati in questo settore. La nuova intesa consentirà la codificazione di procedure e principi generali, la collaborazione con personale e strumentazione specialistica, ma anche l'identificazione degli organi responsabili per la bonifica di ordigni occasionalmente rinvenuti. La delegazione sammarinese è stata poi accompagnata, per una breve visita, nella sala della Memoria in onore dei caduti.

Nel video le interviste a Isabella Rauti, Sottosegretaria di Stato Ministero della Difesa; Daniela Rotondaro, Ambasciatrice di San Marino in Italia

