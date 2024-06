POLIZIA DI STATO Ritrovata a Ragusa la minorenne scomparsa a Forlì La tredicenne si era allontanata il 30 maggio senza soldi e telefonino

Ritrovata a Ragusa la minorenne scomparsa a Forlì.

Rintracciata a Ragusa da una pattuglia della Polizia di Stato la minorenne scomparsa a Forlì il 30 maggio. Lieto fine per una vicenda che ha tenuto in apprensione l'intera a città. La madre si era rivolta alla Questura per denunciare la scomparsa della figlia, fornendo una descrizione: la giovane aveva con sé solo uno zaino e un’agenda, niente soldi o telefonino.

Dopo l’attivazione del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse, la Squadra Mobile ha avviato le attività informative sentendo amiche e conoscenti, compreso il monitoraggio dei social. Grazie anche alla collaborazione della Polizia Postale e delle Squadra Mobili della Questure di Reggio Emilia e di Brescia, è stato possibile ricostruire il suo percorso. La tredicenne si era allontanata da Forlì in treno per dirigersi a Modena e a Brescia. Proprio Brescia è stata la tappa decisiva che ha consentito di rintracciarla nel pomeriggio di lunedì.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Brescia hanno rintracciato a Salò un cittadino straniero che si era incontrato con la ragazza. L’uomo, inizialmente poco collaborativo, ha infine ammesso di averla incontrata e di aver appreso la sua intenzione di andare in Sicilia, dove è stata rintracciata dalla Squadra mobile. Si cerca ora di capire i motivi del suo allontanamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: