Ritrovata forlivese scomparsa a luglio a Marsiglia, sta bene.

È stata ritrovata e sta bene Erika Bravi, 45 anni, forlivese scomparsa a Marsiglia (dove viveva) a luglio dello scorso anno. Ne dà notizia su Facebook il Comitato scientifico per la ricerca scomparsi. La donna, ha precisato Maria Gaia Pensieri, presidente del Comitato intervistata dal TgR Emilia-Romagna, è stata trovata in Francia ieri pomeriggio.

Era ospite di una comunità religiosa e non avrebbe ancora contattato la famiglia di origine. Diversi gli aspetti ancora da chiarire, ma lei sta bene. A lanciare numerosi appelli in questi mesi era stata la famiglia della donna, i genitori che vivono a Forlì. Di Erika Bravi non si avevano notizie dal 25 luglio.

All'epoca aveva lasciato da un anno il marito, da cui aveva avuto due figli e nei giorni della scomparsa figli ed ex erano partiti per il Marocco, paese di origine di lui, per un viaggio programmato. "Un periodo lungo di attesa per la sua famiglia - scrive il Comitato sui social - Ringraziamo tutti per il concreto aiuto, il Consolato italiano, il Commissario straordinario per le persone scomparse, il Prefetto di Forlì. Grazie per la costante fiducia nei confronti della nostra associazione che mai ha abbandonato le speranze. Ridiamo la giusta privacy a questa famiglia. Grazie a tutti per il sostegno".

