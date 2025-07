FORLÌ - CESENA Ritrovati sani e salvi madre e figlio dispersi sui sentieri di San Benedetto in Alpe La coppia, residente a Parigi, aveva perso l’orientamento dopo essersi allontanata dal tracciato del sentiero 427. Provvidenziale l’intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

Ritrovati sani e salvi madre e figlio dispersi sui sentieri di San Benedetto in Alpe.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura che ha coinvolto una madre e il suo bambino di otto anni, dispersi nella serata di ieri nei pressi di San Benedetto in Alpe, in provincia di Forlì-Cesena.

I due, cittadini italiani ma residenti a Parigi, stavano percorrendo il sentiero 427, che collega l’abitato di Bocconi a San Benedetto in Alpe, quando si sono trovati davanti un ostacolo inatteso: un filo elettrico che delimitava il tracciato. Per evitarlo, si sono allontanati dalla traccia perdendo l’orientamento, finendo in una zona non segnalata e difficile da percorrere.

Intorno alle 21:40, preoccupata per il buio e per l’impossibilità di ritrovare la strada, la madre ha contattato alcuni amici che li stavano aspettando. Questi ultimi hanno prontamente avvisato il numero di emergenza 112, dando il via alle operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, attivata dalla Centrale Operativa del 118. I tecnici, giunti tempestivamente nella zona, sono riusciti a localizzare senza difficoltà madre e figlio non lontano dal sentiero da cui si erano allontanati. Fortunatamente, entrambi erano in buone condizioni di salute.

Accompagnati con cautela lungo un tratto ripido, i due sono stati ricondotti in sicurezza all’abitato di Bocconi. Alle operazioni ha preso parte anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: