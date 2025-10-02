CRONACA Ritrovato a Ponte Sasso il corpo del sub scomparso a Ravenna: potrebbe essere Ugo Coppola Il 54enne di Pescara era sparito il 13 agosto durante un’immersione al relitto del Paguro. La Procura indaga per omicidio colposo.

Il mare ha restituito, dopo settimane di attesa, il corpo che con ogni probabilità appartiene a Ugo Coppola, il sub di 54 anni originario di Pescara scomparso il 13 agosto scorso durante un’immersione al largo di Ravenna. Il cadavere è stato avvistato questa mattina intorno alle 8 sulla battigia di Ponte Sasso, nei pressi di Marotta-Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino. A notare quella sagoma scura trascinata dalle onde è stato un bagnino, che ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera di Marotta e Fano, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo, in avanzato stato di permanenza in mare, è stato trasferito all’ospedale di Fano e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure di identificazione.

Coppola aveva preso parte a un’immersione organizzata dal centro Dive Planet di Rimini. L’obiettivo era il relitto del Paguro. Durante la discesa qualcosa era andato storto: il 54enne si sarebbe staccato dal gruppo, senza più riemergere. Ne era seguito un imponente dispiegamento di soccorsi, con unità navali della Guardia costiera, elicotteri, squadre di sommozzatori e persino droni subacquei. Quattro giorni di ricerche serrate non avevano però dato alcun esito.

Il ritrovamento di oggi, favorito probabilmente dalle mareggiate degli ultimi giorni, potrebbe ora consentire di far luce sulla vicenda. La Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta e già iscritto due persone nel registro delle notizie di reato con l’ipotesi di omicidio colposo.

