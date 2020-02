SANTARCANGELO Ritrovato il corpo senza vita dell'anziano disperso da giorni

È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita dell'anziano di Santarcangelo di Romagna di cui si erano perse le tracce cinque giorni fa. Silvano Righetti, di 86 anni, non era stato più visto da sabato pomeriggio, Il cadavere era in un campo di via Maderna, a cui si accede con una strada sterrata in località San Martino in Venti, poco distante dal confine con San Marino. La sua auto, una Fiat Punto grigia era a qualche centinaia di metri. Tutte le ipotesi restano in campo, anche se quella più plausibile è che sia morto per un malore dopo aver percorso a piedi alcuni metri attraverso il campo. Non vi sarebbero segni di violenza. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Sul posto, poliziotti, carabinieri, sanitari del 118 e medico legale.



