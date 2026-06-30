BAGNO DI ROMAGNA Ritrovato il frate disperso nei boschi di Pietrapazza: sta bene Dopo oltre 36 ore di ricerche, il religioso, un uomo di circa 70 anni, è stato individuato nella notte tra lunedì e martedì e portato in salvo da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Ritrovato il frate disperso nei boschi di Pietrapazza: sta bene.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del frate disperso da domenica nella zona di Pietrapazza, nel comune di Bagno di Romagna. Dopo oltre 36 ore di ricerche, il religioso, un uomo di circa 70 anni, è stato individuato nella notte tra lunedì e martedì in un'area particolarmente impervia tra Pietrapazza e Lastricheto.

Come riportato dal Corriere Romagna, le operazioni di soccorso hanno impegnato senza sosta Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, Protezione civile, Carabinieri e volontari. Nel corso delle ricerche sono stati utilizzati anche droni, termocamere, unità cinofile ed elicotteri per perlustrare la vasta area boschiva dell'Appennino cesenate.

Il frate era uscito nella tarda mattinata di domenica dalla canonica della chiesa di Sant'Eufemia, dove vive insieme ad altri confratelli, senza fare ritorno. L'allarme era scattato in serata, facendo partire un'imponente macchina dei soccorsi. Poco dopo le 22 di lunedì i soccorritori sono riusciti a stabilire un primo contatto vocale con il disperso, individuato all'interno di un canalone. Raggiunto dalle squadre del Soccorso Alpino, è stato visitato dal personale sanitario e giudicato in condizioni complessivamente buone. Successivamente è stato trasferito in una zona sicura e affidato ai sanitari per gli accertamenti del caso.



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