POLITICA ITALIA Riunione senza fine per il M5S che sta decidendo se far cadere o no il governo Domani la fiducia in Senato che molti Cinquestelle non vogliono votare. Intanto il presidente Draghi si concede perfino barzellette autoironiche

La politica italiana, col M5S che tiene ancora sotto scacco il governo Draghi. Domani in Senato si vota il Decreto aiuti, dalle indiscrezioni giunte dal Consiglio nazionale del M5S riunito per l'intera giornata e che riprenderà in serata, pare si vada verso l'uscita dall'Aula al momento di votare la fiducia, come già accaduto alla Camera. C'è stata anche una nuova telefonata tra Giuseppe Conte e il presidente Draghi. Per gli altri alleati c'è poco da aggiungere, se il M5S si sfila salta tutto, dicono Lega e Forza Italia, ed anche Enrico Letta è dello stesso avviso, parlando all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Pd. E mentre il centro di Roma è ostaggio della protesta dei tassisti, specie davanti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha mostrato tutt'altro umore alla serata dei corrispondenti della Stampa Estera, dov'era l'ospite d'onore, con battute e scherzi e perfino una barzelletta autoironica.

Nel video gli interventi di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e di Mario Draghi, presidente del Consiglio







