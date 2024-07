Rivabella, 35enne riminese arrestato per tentato omicidio

Lo aveva colpito ripetutamente con un casco, in strada, nella zona di Rivabella. Per poi lasciarlo esanime a terra in gravi condizioni. Sul posto era giunta in soccorso un’ambulanza del 118. I fatti risalgono alla notte dello scorso 13 luglio. Ora c’è un fermo con l’accusa di tentato omicidio.

Nel pomeriggio i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 35enne riminese, poiché gravemente indiziato per l’ipotesi di tentato omicidio ai danni di un 37enne di origine nordafricana. Il provvedimento cautelare scaturisce a seguito dell’approfondita e ininterrotta attività condotta dai militari, iniziata con l’immediato intervento sul luogo del fatto e proseguita nei giorni successivi.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi emersi in seguito all’analisi ed all’incrocio delle immagini estrapolate da apparati di video sorveglianza oltre che dalle informazioni fornite da alcuni testimoni. Il 25enne si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.