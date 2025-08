RIMINI Rivabella: arrestato pusher 51enne riminese con cocaina, eroina e hashish L'uomo è stato beccato in auto con oltre 100 grammi di hashish. Il resto delle sostanze rinvenute a casa

Un 51enne riminese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’attività antidroga condotta dalla Stazione di Rimini Viserba con il supporto del personale della S.I.O. di Firenze e dei militari impiegati nel dispositivo di rinforzo estivo.

L’uomo è stato fermato alla guida di un'auto per un controllo in zona Rivabella, quando ha iniziato ad avere un atteggiamento "ingiustificatamente irrequieto" spiegano i militari in una nota. Così hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito effettuando una perquisizione sul posto, nel corso della quale all’interno dell’abitacolo dell’auto, sono stati trovati due involucri dal peso complessivo di oltre 100 grammi, contenenti una sostanza risultata essere hashish all’esito degli accertamenti tecnici.

E' scattata così la perquisizione domiciliare dove sono stati trovati 10 involucri contenenti cocaina e circa 60 grammi di eroina, anche questa già suddivisa in dosi. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, veniva altresì recuperato un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e tutto il materiale sono stati sequestrati, mentre il 51enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo in data odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Rimini.

