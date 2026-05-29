TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rivabella, ragazzo perde i sensi tra gli scogli: salvato dai bagnini dopo una drammatica corsa contro il tempo

Il giovane è stato recuperato privo di sensi nelle acque davanti al bagno 3. Il cuore ha ripreso a battere dopo le manovre di rianimazione.

29 mag 2026
Rivabella, ragazzo perde i sensi tra gli scogli: salvato dai bagnini dopo una drammatica corsa contro il tempo

Momenti di grande tensione nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, a Rivabella, dove si è sfiorata la tragedia nelle acque antistanti il bagno 3. Un ragazzo di circa vent'anni è stato salvato dai marinai di salvataggio dopo aver perso conoscenza tra gli scogli. Le sue condizioni restano gravi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini.

L'allarme è scattato poco dopo le 13. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani di nazionalità africana, un ragazzo e una ragazza, si sono trovati improvvisamente in difficoltà nella zona delle barriere frangiflutti. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la giovane, rimasta incastrata in una cavità tra le rocce, ha immediatamente indicato l'amico, ormai sott'acqua e privo di sensi. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo.

I marinai di salvataggio hanno raggiunto il ragazzo, lo hanno riportato a riva e avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Sul bagnasciuga sono stati eseguiti il massaggio cardiaco e le procedure di emergenza con l'ausilio del defibrillatore e del pallone Ambu. Dopo interminabili minuti di apprensione, il cuore del giovane ha ripreso a battere.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo prima del trasferimento in ospedale. Fondamentale la rapidità dell'intervento e il coordinamento tra i soccorritori presenti lungo il tratto di spiaggia. 




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia