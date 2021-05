Rivazzurra: bimbo chiude la mamma in bagno, arrivano i Vigili del fuoco

Avventura a lieto fine questa mattina in via Latina a Rivazzurra, dove una mamma ha lanciato l'allarme dopo essere andata in bagno. Infatti, una volta essersi chiusa la porta alle spalle, il figlio piccolo, trovando le chiavi inserite all'esterno, le ha girate nella serratura, inchiavando e chiudendola dentro. La donna ha cercato di liberarsi chiedendo aiuto al bimbo, che non è più riuscito a sbloccare la serratura, per cui non ha potuto fare altro che chiamare soccorso. Sul posto, una palazzina di una traversa di via Mantova, sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, muniti di scala: hanno raggiunto la donna al secondo piano e l'hanno liberata dalla finestra.