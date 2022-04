Rivazzurra: occupano abusivamente un hotel, sgomberati dalla Polizia Locale

Si erano introdotti in un Hotel a Rivazzurra, su viale Mantova e si erano 'sistemati' ciascuno in una camera diversa, prendendo le chiavi al bureau e attivando anche la corrente elettrica dal contatore generale. Un’occupazione abusiva di edificio ad opera di 4 persone che è stata interrotta ieri mattina dal Nucleo Sicurezza Urbana dalla Polizia Locale di Rimini.

Tutto è iniziato da una segnalazione fatta dai proprietari che, avendo saputo che qualcuno si era introdotto nella loro struttura ricettiva, sono venuti a controllare di persona e hanno fatto una denuncia ai carabinieri. Ad occuparsene sono stati gli agenti in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana con l’aiuto di 2 unità cinofile.

Il rumore dell’irruzione con i cani ha messo in fuga 3 di loro che sono riusciti a scappare dal retro, gli agenti hanno fermato un cittadino extracomunitario che è stato denunciato per ‘occupazione abusiva di edificio’. All’interno delle stanze sono state trovate, oltre ai fornelli rudimentali utilizzati per cuocere il cibo, anche ritagli e sostanze utilizzate per il taglio e la preparazione di sostanze stupefacenti.