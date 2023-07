RIMINI Rivazzurra: violento scontro, grave una ragazza. Coinvolta auto sammarinese [fotogallery]

Rivazzurra: violento scontro, grave una ragazza. Coinvolta auto sammarinese [fotogallery].

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Rivazzurra di Rimini. Una volkswagen elettrica sammarinese stava percorrendo via Taranto quando, superato lo stop, si è immessa in via Mantova mentre sopraggiungeva una Alfa Romeo 'Mito', sembra a velocità sostenuta, che l'ha colpita in pieno. La vettura sammarinese ha finito la corsa a lato, urtando una Nissan parcheggiata, mentre l'Alfa è letteralmente volata per alcuni metri, salendo sul marciapiede, dopo aver urtato un furgone in sosta, e finendo sul portico di un negozio di frutta e verdura; a poca distanza dall'entrata. Il furgone colpito, a sua volta, ha tamponato i due mezzi davanti. La peggio, stando alle prime informazioni, per il passeggero della Mito, una ragazza che sarebbe stata scaraventata dall'urto a diversi metri di distanza. Soccorsa dal 118, è stata trasferita in elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice 3.

Sul posto, oltre alle ambulanze, la Polizia Locale e i Carabinieri di Rimini. Via Mantova è stata chiusa per consentire i soccorsi e ricostruire la dinamica sotto gli occhi attoniti dei passanti. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Al volante dell'auto sammarinese un uomo, mentre l'altro conducente, un ragazzo, stando alle prime informazioni, si sarebbe messo alla guida senza patente che gli era stata ritirata.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: