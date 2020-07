CRONACA Riviera, controlli antidegrado. 12 ordinanze anti prostituzione e 11 verbali per pallinari ed abusivi I controlli sono stati effettuati da Marina centro a Miramare

Riviera, controlli antidegrado. 12 ordinanze anti prostituzione e 11 verbali per pallinari ed abusivi.

Nella giornata del 7 luglio il reparto cinofilo della Polizia locale di Rimini e la Polizia giudiziaria hanno svolto controlli da Marina Centro a Miramare, dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, per contrastare le attività anti degrado. Dodici le ordinanze per contrastare la prostituzione in strada e 11 i verbali a contrasto dei pallinari, appostati abusivamente su aree verdi pubbliche. Allontanati anche spacciatori e senza fissa dimora che occupavano abusivamente gli spazi con bivacchi. Per l’amministrazione comunale di Rimini la priorità è la “sicurezza di cittadini e turisti, il ripristino della legalità e la tutela del decoro urbano”.



I più letti della settimana: