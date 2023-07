METEO Riviera romagnola: forti temporali nella notte, allagamenti nel cesenate

Riviera romagnola: forti temporali nella notte, allagamenti nel cesenate.

Un violento temporale ha portato vento forte, piogge e grandinate, per fortuna di piccola entità, su gran parte della riviera romagnola e a San Marino. Situazione difficile in particolare a San Mauro Mare e a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, dove le raffiche di vento si sono avvicinate ai 90 chilometri orari, provocando una strage di rami e la caduta di diversi alberi. Mentre la pioggia, nel giro di una mezzora, ha scaricato quasi 35 millimetri di acqua. Diversi gli allagamenti registrati. Situazione simile a Igea Marina. Mentre a Rimini, dove l'evento atmosferico è risultato meno violento, i pluviometri ne hanno registrata circa 30, con raffiche vicine ai 60 chilometri orari. Interessante i dati sulle temperature che nella notte, subito dopo il temporale, sono scese a 18°C a Rimini e fino a 15°C sul Titano.

