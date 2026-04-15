EMILIA-ROMAGNA Riviera romagnola, stagione balneare al via il 16 maggio Bagnini in servizio fino al 20 settembre, stabilimenti aperti fino al 2 novembre: sicurezza e qualità al centro

Riviera romagnola, stagione balneare al via il 16 maggio.

Scatta il conto alla rovescia per la stagione balneare 2026 in Emilia-Romagna. Il via ufficiale è fissato per il 16 maggio, quando tutti gli stabilimenti della costa romagnola dovranno essere aperti. In anticipo anche il servizio di salvamento, attivo dalla stessa data fino al 20 settembre, mentre le strutture potranno proseguire l’attività fino al 2 novembre, sfruttando l’allungamento della stagione turistica.

Le linee guida sono state definite nel confronto tra Regione, Comuni, Capitanerie, Comitati balneari e associazioni di categoria, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e garantire elevati standard di sicurezza.

L’ordinanza regionale prevede il servizio di salvamento continuato dalle 9.30 alle 18.30. Nelle ore centrali della giornata, tra le 12.30 e le 14.30, sarà possibile l’alternanza delle postazioni nei sistemi collettivi, garantendo comunque una torretta ogni 300 metri. Nei mesi di luglio e agosto sono inoltre previste soluzioni sperimentali per potenziare il servizio nei periodi di maggiore afflusso.

“La Riviera è pronta ad affrontare l’estate in piena sicurezza”, ha sottolineato l’assessora al Turismo Roberta Frisoni, evidenziando il valore di un modello che continua ad attrarre turisti italiani e stranieri soprattutto provenienti da Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria, Francia e, in misura sempre crescente, dalla Polonia, grazie a un’offerta accessibile, inclusiva e sempre più attenta alla qualità dell’accoglienza.

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