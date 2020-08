Riviera romagnola: strette sulla movida e più controlli. A Riccione vigilantes al lavoro

È terminata ieri sera la "Notte Rosa", che quest'anno, è stata trasformata nella "Pink Week". La Riviera, ora, nella settimana di Ferragosto, si appresta a vivere le giornate più 'calde' della stagione. Dal Ravennate al Riminese partono nuove strette sulla movida e controlli delle forze dell'ordine. Lo scopo è garantire l'ordine pubblico e, in particolare, il rispetto delle norme anti-Covid.

E proprio per il mancato rispetto delle norme sull'emergenza sanitaria alcuni locali sono stati chiusi e sanzionati per il mancato rispetto, da parte della clientela, del divieto di assembramenti e dell'uso della mascherina. Gli ultimi a subire la sospensione dell'attività per 5 giorni, sono state le discoteche "Byblos", sulle colline di Misano Adriatico e il "Matilda" a Marina di Ravenna. Lo scorso 3 agosto, ancora a Misano Adriatico era invece toccato, alla "Villa delle Rose" chiudere i battenti per 5 giorni. In precedenza, già a luglio, diversi locali dei lidi ravennati erano stati costretti a sospendere temporaneamente l'attività. Nella serata di ieri, inoltre, la Polizia ha fatto spegnere la musica ai chiringuito di tre bagni a Rimini per l'eccessivo affollamento.

Sulla vicenda interviene anche Gianni Indino, presidente SILB – Confcommercio dell’Emilia Romagna. “Vogliamo continuare a goderci questa estate? - dice - Facciamo un patto per il divertimento: piccoli sacrifici da parte di tutti per poter continuare a divertirci tutti insieme in piena sicurezza”. La proposta prevede che gestori e clienti si accordino per rispettare e far rispettare le norme.

Il comune di Riccione, intanto, ha ingaggiato vigilantes a sostegno di Vigili, Polizia e Carabinieri. Dal week-end del 24 luglio e fino a quello del 23 agosto - con la possibilità di una deroga fino a settembre.- sono al lavoro quattro Vigilantes nell'ambito del progetto ministeriale "1000 occhi sulla città".