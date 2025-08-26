Roberta Metsola: "Europa, o siamo leaders o siamo followers"

È arrivata con le idee chiare al Meeting Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, braccata dalla stampa durante il suo tour in fiera, dove ha visitato la Compagnia delle Opere e l'area dedicata al ministero degli Esteri, ma alla quale non si è sottratta. Audio Così come aveva fatto Mario Draghi nella giornata inaugurale, non ha risparmiato critiche all'Europa, riprendendo le parole del presidente, “non può essere spettatrice”, e adottando anche uno slogan: “Se non siamo leaders – ha detto – siamo followers”. Questi sono i “Nuovi mattoni per l'Europa”, dove i suoi cittadini sono sempre stati costruttori, innovatori. Quel che deve diventare l'Europa, ha aggiunto, dipende da ciascuno di noi. Un'Europa che dia anche meno lezioni moraliste, ha aggiunto, scatenando l'applauso, e sia più vicina ai bisogni concreti dei suoi cittadini, dei suoi imprenditori. Sui dazi, ha parlato di un primo passo in avanti con gli Stati Uniti, ma ora bisogna guardare anche altrove, ha suggerito, fino ad altre partnership. Sull'Ucraina, non può esistere la parola fine senza quella dell'Europa. Kiev, ha detto, è ancora libera grazie a noi. E' necessaria una pace giusta, o rinvieremmo solo un conflitto ancor più grande e con conseguenze peggiori. Quindi certo, ha concluso, vogliamo la pace, ma che sia definitiva. Stesso dicasi per Gaza, dove ha definito situazione intollerabile.

Nel video l'intervista e gli interventi dal palco del Meeting di Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo












