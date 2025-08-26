Roberta Metsola: "Pace, l'Europa può fare molto e lo faremo"

E' arrivata presto in mattinata la presidente del Parlamento Europeo alla Fiera di Rimini, Roberta Metsola, tra gli ospiti d'onori del Meeting odierno. "Nuovi mattoni per l'Europa" è il titolo del convegno di cui è protagonista, insieme a Bernhard Scholz, che l'ha accompagnata tra gli stand della manifestazione, in particolare Metsola ha visitato lo spazio della Compagnia delle Opere, poi l'area dedicata al ministero degli Esteri e all'unità di crisi della Farnesina, accompagnata da diversi esponenti del Parlamento europeo.

Nel video l'intervista a Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo








