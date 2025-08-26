TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:56 Scontro sulla Marecchiese a Sant’Ermete: moto si ribalta dopo l’impatto con un’auto 07:36 Eolico in Appennino, il sindaco di Verghereto: “Non contrario, ma servono benefici per il territorio” 07:24 Petizione per Dassilva, quasi 900 firme: “Custodia cautelare infinita, basta” 06:50 Scuola, nuove regole in classe: stretta sui cellulari e comportamento decisivo per la promozione
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Roberta Metsola: "Pace, l'Europa può fare molto e lo faremo"

La presidente del Parlamento Europeo ospite d'onore nella giornata odierna del Meeting di Rimini, oggi pomeriggio visiterà San Patrignano

di Francesca Biliotti
26 ago 2025

E' arrivata presto in mattinata la presidente del Parlamento Europeo alla Fiera di Rimini, Roberta Metsola, tra gli ospiti d'onori del Meeting odierno. "Nuovi mattoni per l'Europa" è il titolo del convegno di cui è protagonista, insieme a Bernhard Scholz, che l'ha accompagnata tra gli stand della manifestazione, in particolare Metsola ha visitato lo spazio della Compagnia delle Opere, poi l'area dedicata al ministero degli Esteri e all'unità di crisi della Farnesina, accompagnata da diversi esponenti del Parlamento europeo.

Nel video l'intervista a Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia