FESTA DELLA LIBERAZIONE Roberto Salis al corteo del 25 aprile: "Notizie di mia figlia le ho per via diretta, col governo pochi risultati" Momenti di tensione a Roma tra comunità ebraica e associazioni pro Palestina, imponente presenza di forze dell'ordine

A Porta San Paolo, uno dei luoghi simbolo della Resistenza a Roma, la comunità ebraica, come ogni anno, è venuta per depositare una corona, ma nello stesso momento si sono ritrovate le associazioni pro Palestina, divise da imponenti cordoni delle forze di polizia, ci sono stati alcuni disordini. Qualche provocazione da ambo le parti, chi denuncia lancio di pietre, chi reagisce agli insulti, la polizia non carica e cerca di contenere. L'ex presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, chiede un passo indietro.

Il corteo organizzato dall'Associazione Partigiani arriva dopo un paio d'ore, quando tutto si è calmato e l'atmosfera è decisamente cambiata, festosa, senza tensioni.

Alla testa del corteo Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria e oggi candidata alle europee da Alleanza Verdi-Sinistra, che poi viene raggiunto anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Nel video le interviste a Marco Noccioli, presidenza Anpi Roma; Roberto Salis, padre di Ilaria; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: