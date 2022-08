MEETING22 Roberto Speranza: "La maggior lezione del Covid è che dobbiamo investire nel sistema sanitario nazionale" Al Meeting convegno sulla sanità: l'uso sconsiderato degli antibiotici rischia di renderli inefficaci

“Una sanità disarmata contro le nuove malattie?”, questo il titolo del convegno che parte da un presupposto preoccupante, l'uso sconsiderato degli antibiotici, che sono state armi sempre preziose contro virus e malattie e che ora rischiano invece di ritrovarsi spuntate a causa dell'utilizzo inappropriato. “Dovevamo imparare dalla prima e seconda ondata del Covid”, hanno fatto notare i relatori, ma è poi stato così? E cosa avverrà in futuro, a partire dal prossimo autunno? Il professor Pregliasco, sulla base dell'esperienza della storia di altre pandemie, si lancia in qualche previsione. Per il ministro della Salute Speranza la lezione impartita dal Covid è anche di natura socio economica.

Nel video le interviste al professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio Milano, e a Roberto Speranza, ministro della Salute

