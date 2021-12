CULTURA Robinson: “Bomba atomica” di Mercadini è il libro più bello del 2020

Il cesenate Roberto Mercadini ha vinto il torneo letterario di “Robinson”, il settimanale culturale della domenica di Repubblica. A trionfare come miglior libro del 2020 per i lettori è stato proprio il suo “Bomba atomica”, edito da Rizzoli. I libri tra cui scegliere erano, in pratica, tutti quelli pubblicati nell'anno passato: classici o freschi di stampa, di autore italiano o straniero, di narrativa o di saggistica, senza alcun limite di genere o di argomento. Mercadini ha dunque vinto “contro” autori del calibro di Carlo Lucarelli, Massimo Gramellini, Stefano Benni, Chiara Gamberale, Susanna Tamaro, Alberto Angela, Paolo Giordano, Roberto Saviano e tanti altri.

