L'INTERVISTA Rogo di Crans-Montana, il racconto di Eleonora Palmieri: "Mi sentivo come un topo in gabbia" La veterinaria di Cattolica a "Storie Italiane" ripercorre l’incendio nel locale Le Constellation: "La porta era bloccata, poi sono arrivati il fumo e il fuoco".

Rogo di Crans-Montana, il racconto di Eleonora Palmieri: "Mi sentivo come un topo in gabbia".

“La cosa più grossa che ricordo è il fuoco che mi è venuto addosso”. Con queste parole Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria di Cattolica sopravvissuta al rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana, ha raccontato in televisione la notte dell’incendio di Capodanno. Ospite del programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, la giovane ha ripercorso i momenti dell’inferno che ha causato decine di vittime e oltre cento feriti.

Palmieri si trovava nel locale insieme al fidanzato Filippo e ad alcuni amici. Dopo una cena trascorsa in casa, il gruppo aveva deciso di uscire e provare a entrare nel club. “Quando era arrivato il nostro turno io ho fatto quel passo che mi ha un po’ incastrato dentro”, ha raccontato. In quel momento si crea confusione: il buttafuori viene chiamato da una ragazza agitata e la calca separa la coppia. “Filippo… è stato spinto sulle scale e portato fuori, mentre io sono stata spinta dentro”.

Da lì la situazione precipita in pochi istanti. “La folla ha bloccato completamente la porta”, ricorda. “Ti senti un topo in gabbia”. Poco dopo arrivano il fumo e le fiamme: “Quando ho alzato gli occhi e ho visto il fumo era già troppo tardi”. La giovane racconta di non aver visto vie di fuga: “Non ho visto estintori in quel momento. Non ho visto finestre che si potessero aprire”.

L’immagine più forte rimasta nella sua memoria è l’arrivo delle fiamme: “L’ondata di fuoco che mi ha raggiunto era abominevole”. In quegli attimi Palmieri pensa di non sopravvivere: “Ho pensato di non farcela”, ha spiegato, descrivendo una sensazione di calma improvvisa, “come se il mio corpo fosse consapevole che il mio destino sarebbe stato quello”.

Poi qualcosa cambia. L’istinto di sopravvivenza, racconta, la porta fuori dal locale. “Non so cosa è successo… ma qualcosa mi ha tirato fuori”. All’esterno riesce finalmente a respirare e a rendersi conto di essere viva. Oggi porta ancora i segni delle ustioni, ma prova a guardare avanti: “Ora è tutto diverso, vedo le cose con occhi nuovi”.

