Rogo porto Ancona: Comune, scuole e parchi chiusi

Ha interessato un capannone, per un'area di 40 mila metri quadri, ma è ora sotto controllo, anche se ci sono ancora dei focolai, il vasto rogo che nella notte è divampato nel porto di Ancona. Non risultano vittime o feriti. Le fiamme hanno anche provocato esplosioni, avvertite anche da molto lontano, oltre a una colonna di fumo alta e densa. Accertamenti sulle cause, mentre il comune ha deciso la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, università, parchi e impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie. Le attività portuali sono proseguite regolarmente.

