Roma: allarme bomba al Ghetto ebraico, evacuata una scuola

Un allarme bomba è scattato al Ghetto ebraico di Roma. La scuola della comunità è stata evacuata a scopo precauzionale e gli studenti sono stati spostati in un luogo sicuro. Sono in corso le verifiche delle forze di polizia per capire se si tratti di un falso allarme. "Sono state attivate tempestivamente tutte le procedure di evacuazione già ben consolidate e i protocolli di sicurezza stabiliti. Al momento non ci sono elementi di allarme da segnalare", scrive in una nota la comunità ebraica di Roma.

