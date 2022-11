Roma: ambientalisti imbrattano quadro Van Gogh

Azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l'opera "Il seminatore" esposta a Palazzo Bonaparte. Nei giorni scorsi si sono visti atti vandalici simili in Europa. Circa due settimane fa, anche il quadro “I girasoli" di Van Gogh è stato imbrattato in un museo di Londra da due ragazze attiviste di Just stop oil che hanno agito, dicono, "in difesa dell'ambiente e del clima".