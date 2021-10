Roma blindata in vista del G20. Nella notte arrivato Biden

Arrivato nella notte a Roma il presidente degli Usa, Joe Biden, per il G20 che si terrà sabato e domenica a Roma. E' la prima visita di Biden nella capitale dall'elezione alla Casa Bianca. Oggi gli incontri con il presidente della Repubblica, Mattarella, il premier Draghi e Papa Francesco. Il presidente americano si presenta al G20 con un maxi-piano di investimenti approvato dalla maggioranza al Congresso: 1.750 per sostenere il welfare e contrastare i cambiamenti climatici. Ma la Cina resiste sul taglio delle emissioni, il presidente Xi Jinping parteciperà in collegamento video. La presidente della Commissione Ue von der Lyen indica l'altro obiettivo del summit: 'Trovare un'intesa su una riforma fiscale globale per una ripresa equa dopo la pandemia'.









Si rafforza di 5.296 unità la presenza delle forze dell'ordine a Roma per garantire la sicurezza del G20. Oltre al personale dei presidi territoriali, saranno in campo 2.542 agenti della Polizia di Stato, 1.774 militari dell'Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di Finanza e 400 delle Forze armate. Scuole chiuse dalle 16 di oggi. Il quartiere dell'Eur blindato e chiuse 9 fermate della metro in centro. Ripristinati i controlli delle frontiere interne fino alle 13 di lunedì.