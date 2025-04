PAPA FRANCESCO Roma blindata per i funerali di Papa Francesco, massima allerta sicurezza Città blindata per la presenza di 130 delegazioni, inclusi Trump e Biden. Notte di veglia a San Pietro con migranti, detenuti e poveri

Roma blindata per i funerali di Papa Francesco, massima allerta sicurezza.

Roma si prepara ad accogliere domani mattina i funerali di Papa Francesco con un piano sicurezza senza precedenti. Prevista la partecipazione di circa 130 delegazioni internazionali, fra cui 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti. Presente anche la delegazione diplomatico-istituzionale sammarinese, composta dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, dal Segretario agli Esteri Luca Beccari e dall'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini.

Massima attenzione è riservata alla sicurezza dei leader mondiali, con misure eccezionali messe in campo dalle autorità italiane: un cacciatorpediniere posizionato nelle acque al largo della Capitale, caccia Eurofighter in allerta, radar e sistemi bazooka anti-droni lungo tutto il percorso che porterà il feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Tra i leader più attesi c'è il presidente statunitense Donald Trump, il cui arrivo è previsto nella tarda serata di oggi. Trump non ha in programma incontri bilaterali ufficiali durante la breve permanenza: ripartirà subito dopo il termine della cerimonia per recarsi nel New Jersey, al Trump National Golf Club Bedminster, probabilmente per festeggiare il compleanno della first lady Melania Trump. Presente anche l'ex presidente Joe Biden.

La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da lunghe code di fedeli in piazza San Pietro, aperta fino a tarda notte, per rendere omaggio al Pontefice defunto. Davanti alla bara si sono visti sostare a lungo il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e Massimiliano Strappetti, infermiere personale di Bergoglio.

Particolarmente significativa la presenza di migranti, detenuti in permesso speciale e persone senza dimora, simbolo delle categorie più care a Francesco, che saranno presenti anche durante la funzione religiosa. Il corteo funebre partirà "a passo d'uomo" per permettere a circa duecentomila fedeli di salutare il Pontefice lungo il percorso.

La tumulazione avverrà in forma privata a Santa Maria Maggiore, senza copertura televisiva. Le visite alla tomba saranno consentite a partire da domenica mattina.

Intanto, il Vaticano si prepara anche al prossimo conclave: dei 135 cardinali elettori, circa l’80% è stato nominato proprio da Francesco, rendendo questa elezione papale una delle più incerte e partecipate degli ultimi decenni.

