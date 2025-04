DISAVVENTRA Roma, borseggiato il vescovo di Rimini: derubato in metro dopo i funerali di Papa Francesco Monsignor Nicolò Anselmi vittima dei ladri sulla Linea A della metropolitana. Rubati portafoglio, documenti e chiavi mentre rientrava alla stazione Termini.

Disavventura romana per monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, rimasto vittima di un borseggio domenica scorsa mentre si trovava nella Capitale per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Il furto è avvenuto a bordo della metropolitana Linea A, durante il tragitto verso la stazione Termini, dove il prelato era diretto per fare ritorno in Romagna.

Approfittando della calca e della confusione tipica delle grandi manifestazioni, alcuni malviventi sono riusciti a sfilargli dal borsello il portafoglio. Solo all’arrivo in stazione, il vescovo si è accorto di essere stato derubato. Ha subito chiesto aiuto ai carabinieri presenti nello scalo, che lo hanno assistito e invitato a formalizzare la denuncia una volta tornato a Rimini.

Nel portafoglio, oltre a una piccola somma di denaro, c’erano i documenti personali e un mazzo di chiavi, elementi che preoccupano particolarmente monsignor Anselmi. Il giorno successivo, ha sporto denuncia presso il comando provinciale dei carabinieri, raccontando l'accaduto con lucidità e amarezza.

Il borseggio, purtroppo, non è un caso isolato: secondo la polizia, solo sulla linea metropolitana centrale di Roma si registrano ogni anno circa 15mila furti. Nonostante l’intensificazione dei controlli in occasione dei funerali del Pontefice, l’ondata di pellegrini e turisti ha reso difficile contenere un fenomeno che continua a colpire, senza fare distinzioni, anche figure istituzionali e religiose.

