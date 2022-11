Roma: ci sarebbe la stessa mano sulla morte di tre donne a coltellate

Roma: ci sarebbe la stessa mano sulla morte di tre donne a coltellate.

Sono tre prostitute, due cittadine cinesi e una transessuale sudamericana, le persone uccise a Roma nel quartiere Prati. Le tre sono state ammazzate a coltellate e ciò fa supporre gli inquirenti che la mano sia la stessa. In base a quanto si apprende gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici delle tre vittime al fine di ricostruire i contatti avuti con i "clienti" nelle ultime ore. Analizzate anche le telecamere presenti nelle zone di via Durazzo e via Riboty. Una delle due donne cinesi è stata trovata nuda sul pianerottolo e ciò fa suppore che stava tentando di sfuggire al killer.

