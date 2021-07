NOTTE TRANQUILLA Roma: Papa Francesco operato al colon. Il Policlinico Gemelli: "ha reagito bene"

Papa Francesco è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato di 'stenosi diverticolare sintomatica del colon'. Il ricovero è avvenuto al decimo piano dell'ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla.

La prima notte è passata tranquillamente per il pontefice che, secondo il bollettino diffuso in tarda serata "ha reagito bene". Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Il Papa, stando alle previsioni, dovrebbe restare al Gemelli per almeno cinque giorni.

"La nostra preghiera la nostra vicinanza è molto grande. Ho sentito questa mattina il cardinale vicario" Angelo De Donatis "e mi ha detto che il Papa sta bene" ha detto il cardinale Enrico Feroci, all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per la Terra Santa con l'Opera Romana Pellegrinaggi.

