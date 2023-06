CITTÀ DEL VATICANO Roma: previsto ricovero del Papa al Gemelli; a breve intervento in anestesia generale

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute del Papa. In tarda mattinata l'arrivo di Francesco al Policlinico Gemelli, per un ricovero già previsto. Nel pomeriggio infatti il Pontefice sarà sottoposto ad un intervento in anestesia generale di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Operazione concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste Bergoglio; e resasi necessaria – stando a quanto reso noto – alla luce degli effetti di un precedente intervento per diverticoli. Rilevate infatti occlusioni intestinali dolorose e potenzialmente pericolose. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale.

