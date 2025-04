PASQUA Roma: tradizionale Via Crucis al Colosseo, il rito più sentito del Venerdì Santo I testi delle meditazioni preparati da Papa Francesco: in un "mondo a pezzi" c'è bisogno di "lacrime sincere"

Migliaia di piccole luci illuminano la notte del Venerdì Santo al Colosseo. Sono quelle delle fiaccole dei 20 mila fedeli radunatisi nel cuore di Roma per fare memoria della “Passione di Cristo”, il sacrificio estremo per la salvezza degli uomini. Si rinnova l’antico rito della Via Crucis nell’anfiteatro, dal XVI secolo identificato dalla tradizione come luogo di martirio dei primi cristiani e per questo, nel 1750, consacrato da Papa Benedetto XIV alla memoria della Passione di Gesù e dei martiri cristiani, con la collocazione delle quattordici edicole che raccontano il percorso di Cristo verso il Golgota.

I testi delle meditazioni preparati da Papa Francesco, a guidare la preghiera il vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina, delegato dallo stesso Pontefice. In un "mondo a pezzi" - rimarca Francesco - c'è bisogno di "lacrime sincere" . E nell'ultima meditazione il monito: "Evitare giudizi e pregiudizi". A leggere le meditazioni del Pontefice, Orazio Coclite, giornalista di Radio Vaticana - Vatican News, l’attrice Vittoria Belvedere e la giornalista Rai, Barbara Capponi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: