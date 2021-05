Romagna: ha inizio oggi la stagione balneare. Ecco le regole della spiaggia

Ha inizio oggi, come da ordinanza, la stagione balneare sulle coste romagnole. Le regole – spiegano gli Operatori Turistici - sono fondamentalmente le stesse dello scorso anno, anche se quest’estate la situazione è diversa e migliore. Si sottolinea l'importanza della campagna vaccinale, “arrivata a buon punto”, che dal 7 giugno interesserà tutto il personale turistico dell’Emilia Romagna.









Saranno 800 i bagnini di salvamento, “pronti a monitorare gli arenili e le acque dei 1.450 stabilimenti balneari della Costa Romagnola dall’alto di 485 torrette di avvistamento”, ricorda Apt servizi. Le mascherine saranno obbligatorie anche all'esterno, ma solo se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Il consiglio è quello di prenotare online gli ombrelloni: si possono utilizzare piattaforme web online oppure una semplice telefonata.

La superficie a disposizione per ogni ombrellone va da 12 a 20 metri quadrati (indicativamente 4 e 3 metri tra i paletti degli ombrellini sulla stessa fila). Nelle spiagge con superfice ridotta per via dell’erosione, si adotta una distanza fra i 10,5 e i 12 metri quadrati fra le ombreggiature. Mentre i lettini sono sempre distanziati di almeno 1,5 metri, chiaramente la misura può non essere rispettato se gli utenti appartengono allo stesso nucleo familiare. Lettini e sdrai – si ricorda - sono disinfettati con cloro ad ogni cambio clientela, così come tutte le attrezzature di spiaggia: sedie, tavolini, attrezzature galleggianti e natanti, oltre a sdraio e lettini sono pulite ogni giorno e disinfettate periodicamente con soluzione igienizzante.

È possibile la formula delivery, ossia la consegna del pasto sotto l’ombrellone o al lettino, per bar e ristoranti in spiaggia: si ordina e il pranzo o la consumazione è “recapitata” al proprio lettino. Al bar o al ristorante ci si siede ai tavoli distanziati. Le classiche sfide a racchettoni si tengono solo nelle aree dedicati ai giochi. Solo sfide individuali con distanziamento interpersonale. Permessi gli sport individuali in acqua (nuoto, windsurf, sup e kitesurf), sempre distanziati. Sospesi anche per quest’anno invece sport a squadre o di gruppo (racchettoni, beach volley, calcetto). Sono per il momento sospesi gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere. Si può ascoltare la musica da seduti con distanziamento interpersonale.