Romagna in zona rossa: ecco cosa cambia. Bonaccini firma l'ordinanza

Dall'8 marzo e fino a domenica 21, tutti i comuni della Ausl Romagna saranno in zona rossa. Si tratta di quelli delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, territori già in arancione scuro fatta eccezione per il Forlivese, anch’esso in rosso da lunedì. Ad imporre misure drastiche i dati forniti dall'azienda sanitaria: negli ultimi 14 giorni sono stati 832 i casi di positività ogni 100 mila abitanti. Le terapie intensive risultano occupate al 38%, al di sopra della soglia limite del 30%. Alle limitazioni presenti in zona arancione scuro, si aggiungono quindi chiusura di nidi e materne, didattica a distanza al 100% per elementari e Università, stop alle attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e altre specifiche categorie.

"Decisione dolorosa, ma era doveroso intervenire" affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “Servono decisioni rapide, per rispondere colpo su colpo alla pandemia che cambia a causa di nuove varianti”. Per fronteggiare la diffusione dei contagi e proteggere la rete ospedaliera, la Regione adotterà quindi una nuova ordinanza, in vigore fino a domenica 21 marzo. Si guarda con speranza alla campagna vaccinale, unica arma per fermare i contagi.

Ora tocca all'Università: verrà utilizzato AstraZeneca e sarà somministrato direttamente dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna. Potranno vaccinarsi i docenti e tutto il personale che ha un rapporto di lavoro con l'Università, purché con medico di base in regione. Intanto è polemica sul blocco dell'export di vaccini da parte dell'Unione Europea. Dopo lo stop all'invio di 250 mila dosi di AstraZeneca all'Australia, protestano Canberra e Londra. Ma Bruxelles - che in un mese ha approvato 174 richieste di autorizzazione all'export di vaccini verso 30 paesi - torna a ribadire che gli impegni con la Ue vanno onorati.

File allegati Ordinanza n.28 del 6 marzo 2021

