Romagna: piadina come volano per il turismo tedesco e austriaco

"Il consumatore tedesco ama la piadina Romagnola tanto da essere il primo nostro mercato in fatto di export”. Parte da questo assunto Alfio Biagini, presidente del Consorzio di promozione e tutela della piadina Romagnola, nel proporla come possibile volano per il turismo teutonico in Romagna. “È il prodotto simbolo della nostra terra, il 'cibo di strada' che grazie al suo prezzo contenuto e alla varietà di abbinamenti, rappresenta un fenomeno di costume che cattura gli amanti della buona tavola". Tutto nasce da una semplice constatazione: il 70% dell'export della piadina Romagnola certificata Igp viaggia nelle tavole imbandite di Germania e Austria. Una crescita che però coinvolge tutta la Penisola: secondo i recenti dati Iri-Nielsen, negli ultimi due anni (2018-2019) la piadina ha registrato una crescita in volume del 3% nel mercato interno.



