Romagna: piano emergenza caldo da giovedì 14 luglio

Nelle prossime due settimane tutta la Romagna è segnalata dai bollettini ARPAE per un aumento delle temperature. A peggiorare sarà anche la siccità. Da giovedì 14 luglio sono previste in tutta la regione temperature in generale aumento con valori massimi che potranno arrivare a Rimini anche fino a 33 gradi. Il grande caldo aumenta l’attività del piano di emergenza del Nucleo Fragilità Anziani. Scatta soprattutto per loro infatti il campanello di allarme rivolto prevalentemente a quelli più soli, che vedono acuirsi i problemi di salute e di isolamento sociale. Sono circa un migliaio quelli seguiti su tutto il territorio che vengono monitorati telefonicamente, testando non solo il loro stato di salute ma anche quello psicologico. Il comune di Rimini in una nota riporta dei consigli e accorgimenti utili per limitare i disagi.