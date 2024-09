Romagna sott'acqua: torna l'incubo alluvione

La Romagna rivive l'incubo alluvione. Le piogge continue, diffuse sul territorio, spiega il bollettino, non è previsto si attenuino fino a domani pomeriggio e c'è il rischio che possano provocare frane, straripamenti, ruscellamenti. La zona di interesse dell'allerta rossa è la Romagna, costa e Appennino, e pianura e Appennino bolognese. I corsi d'acqua nel settore centro-orientale della regione hanno livelli idrometrici superiori alle soglie 2 nei tratti montani e vicini alle soglie 3 a valle per gli affluenti di destra del Reno e dei bacini romagnoli.



Le forti piogge che si stanno abbattendo da ieri sulla Romagna stanno creando disagi anche nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle precipitazioni. A Rimini sono state una cinquantina le chiamate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini per scantinati allagati: quattro, a quanto appreso, le squadre all'opera per evadere le richieste.



In via precauzionale nella mattinata sono state sospese le attività alla scuola Delfino a Bellariva, dove a causa di infiltrazioni di acqua, sono stati contattati i genitori dei bambini presenti nel plesso per anticipare l’uscita da scuola, presenti sul posto anche i vigili del fuoco. Anche le scuole elementari Boschetti Alberti, sempre a Bellariva, in via precauzionale hanno anticipato l’uscita da scuola degli studenti.

Criticità sono state segnalate in altri plessi scolastici, con interventi circoscritti da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Chiusi nella mattinata i primi sottopassi: cavalieri Vittorio Veneto, Via Firenze, via Madonna della Scala, via dei Martiri, via Siracusa, via Lagomaggio, via Sinistra del Porto, via Costantinopoli. Sono state chiuse in via precauzionale anche alcune vie intorno ai sottopassi o dove localmente si sono verificati criticità. Allagamenti sono stati registrati in diverse aree della spiaggia.

Da ieri aperti tutti gli sfioratori a mare per consentire un più rapido deflusso della pioggia. Nonostante il perdurare delle precipitazioni diffuse, i livelli idrometrici dei corsi d'acqua principali (fiume Marecchia, Ausa e torrente Marano) si mantengono al momento attuale tutti sotto la soglia 1 (Codice Colore GIALLO), ma resta alta l’attenzione.



Interventi, poi, si sono registrati per rami pericolanti mentre risulta allagato il sottopasso di Via Firenze ed è piovuto anche all'interno del Tribunale. In provincia, a Saludecio un albero è caduto sulla carreggiata mentre nella tarda serata di ieri, come riporta sul suo profilo Facebook la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini "si è verificato uno smottamento di fango che ha invaso la sede stradale all'incrocio tra via Tavoleto e via Morciano. Abbiamo subito allertato la nostra protezione civile, il nostro ufficio tecnico con la squadra esterna e la Provincia di Rimini perché le due strade sono di proprietà provinciale. Al momento verrà chiusa la via Morciano".