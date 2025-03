CRONACA Romagnolo truffato per amore: invia 27mila euro, ma l’amata non esiste La vittima aspettava la donna all’aeroporto, ma arriva solo un finto medico sudafricano a chiedere altri soldi

Romagnolo truffato per amore: invia 27mila euro, ma l’amata non esiste.

Si era convinto di aver trovato l’amore online, ma ha scoperto troppo tardi di essere vittima di una truffa. Un 58enne di Morciano di Romagna ha versato oltre 27mila euro in meno di un mese a una donna conosciuta sul web, Patricia Lazic, che lo aveva conquistato con una fitta corrispondenza. Come riporta il Corriere Romagna, la verità è emersa solo quando l’uomo si è recato all’aeroporto di Bologna per incontrarla, ma lei non è mai arrivata.

Dopo l’ennesima scusa – un presunto incidente stradale –, il colpo di scena: sul suo cellulare compare un certo "Dottor Alan Gould", con un numero sudafricano, che chiede altri soldi per coprire le spese mediche della fantomatica Lazic. Solo in quel momento il 58enne ha capito di essere stato raggirato.

Tra il 21 ottobre e il 13 novembre, l’uomo aveva effettuato 12 bonifici internazionali, da 850 fino a 4.500 euro ciascuno. A dicembre ha denunciato tutto alla polizia postale, ma gli accertamenti si sono rivelati complessi: le banche estere non collaborano e il gruppo Meta, proprietario di WhatsApp, non ha fornito informazioni utili sull’utenza sudafricana.

La truffa sentimentale è ormai un fenomeno diffuso, con organizzazioni esperte nel manipolare le vittime per estorcere denaro. Per il 58enne, questa esperienza si è conclusa con una lezione amara e una denuncia contro ignoti, ma senza alcuna garanzia di riavere indietro il denaro perso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: