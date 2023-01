Rosa Maria Padovano, chi è il nuovo Prefetto di Rimini

Rosa Maria Padovano è da oggi Prefetto di Rimini; succede a Giuseppe Forlenza che assume le funzioni a Bergamo.

Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, il neo Prefetto di Rimini è originaria di Mola di Bari ed è entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990. Diversi gli incarichi assunti alle Prefetture di Bari, Lodi e Ancona, approdando successivamente a Taranto, ultima sede in cui ha ricoperto il ruolo di Vice Prefetto Vicario prima della nomina a Prefetto. A Bari ha assolto anche le funzioni di Capo di Gabinetto. Ed è stata Commissario straordinario in molti comuni sciolti a vario titolo in provincia di Bari, Brindisi, Taranto e sub Commissario presso l’Amministrazione provinciale di Bari.

Rosa Maria Padovano si è detta “entusiasta della sede che le è stata assegnata”, in quanto “la provincia di Rimini è area geografica di assoluto rilievo non solo per le eccezionali capacità turistiche, rappresentate da organizzazioni all’avanguardia, sia per i profili alberghieri che per quelli di accoglienza balneare e del divertimento in genere che l’hanno resa famosa, ma anche per gli aspetti culturali che – in particolare negli ultimi anni – stanno sempre più integrando uno scenario globale del territorio, articolato su una offerta a tutto tondo, dalle spiagge ai musei, dall’enogastronomia ai paesaggi, dalle fiere all’attività congressistica e tanto altro ancora”. “Sono certa – ha aggiunto Padovano - che qui mi sentirò pienamente accolta - come del resto è nella migliore tradizione romagnola – e insieme alle realtà del territorio, istituzionali e non, potrò assolvere al meglio le funzioni per le quali sono stata chiamata tra di voi”.