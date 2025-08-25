Roseto degli Abruzzi, 27enne trovato morto con una maschera antigas davanti al computer

Giallo a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita nella sua stanza, seduto davanti al computer acceso e con indosso una maschera antigas collegata a un liquido refrigerante. La scoperta è avvenuta nella serata di domenica 24 agosto: a lanciare l’allarme sono stati i genitori, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza o lesioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Teramo, sono affidate ai carabinieri del Reparto operativo. Sono stati sequestrati il computer, il cellulare e altro materiale informatico, oltre alla maschera antigas e alla bomboletta con il gas refrigerante. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Teramo, a disposizione del pm di turno che dovrà valutare l’esecuzione dell’autopsia. Fondamentali anche le analisi sui dispositivi elettronici, da cui potrebbero emergere indizi sulle ultime ore del giovane.

L’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, ma non si esclude che possa trattarsi di una “sfida” finita male. In passato diversi casi simili hanno scosso l’opinione pubblica, dalla “Blackout challenge” in Sicilia alla recente vicenda di un 27enne irlandese rimasto ferito in Lombardia dopo un gioco estremo in strada. Per questo resta alta l’attenzione degli inquirenti sul possibile legame tra la tragedia e i fenomeni social diffusi online.







