Rotary Club Riccione Cattolica: Stefano Bizzocchi è il nuovo presidente

Rotary Club Riccione Cattolica: Stefano Bizzocchi è il nuovo presidente.

È Stefano Bizzocchi il nuovo presidente del Rotary Club Riccione Cattolica. Lunedì scorso la cerimonia del "Passaggio del collare (della Campana)" durante la quale il presidente uscente Filippo Ricci ha consegnato il collare. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Paolo Palladini. Il presidente uscente ha voluto esprimere la sua gratitudine al consiglio direttivo e a tutti i soci per l'instancabile impegno profuso durante il suo mandato. Nel suo discorso di insediamento si è focalizzato sul duro lavoro svolto dalla commissione del Club per delineare le iniziative previste per l'anno in corso. In particolare una sotto-commissione dedicata al tema del territorio e l'importante progetto principale dell'anno: la realizzazione di uno spazio all'aperto dedicato alla riabilitazione e all'inclusione di persone con disabilità, tramite la creazione di un giardino adiacente alla "Casa Marco Simoncelli".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: