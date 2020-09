Rotonda sulle statali, Gnassi non canta vittoria: “Troppe delusioni nel passato”

Di ieri l'annuncio del presidente della Provincia Riziero Santi sull'inizio di una serie di cantieri che modificheranno in maniera sostanziale viabilità a Rimini. Si tratta di un investimento complessivo di 24 milioni di euro, comprendente nove interventi, fra cui la costruzione di una rotonda all'incrocio fra la statale Adriatica e la superstrada per San Marino.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, sul Corriere Romagna, si dice ancora scettico: “È una buona notizia, ma troppo spesso, in quasi 20 anni, - ricorda - simili annunci sono stati purtroppo frustrati perché intoppi, burocrazia e perfino incredibili veti politici hanno rallentato le procedure”. “Troppe le delusioni del passato” per poter cantare vittoria. Il sindaco, inoltre, fa notare che quelli che partiranno il 19 ottobre sono solo lavori di preparazione del cantiere, mentre l'aggiudicazione non è ancora definitiva.

Gnassi poi rimarca l'importanza che rivestono queste opere, “indispensabili alla crescita del nostro territorio”. “I tappi della viabilità lungo l'arteria stradale riminese – conclude – devono essere rimossi per dare respiro alla circolazione”