Rottweiler da quattro giorni senza cibo né acqua: denunciata la proprietaria.

Un rottweiler di sette mesi lasciato solo per quattro giorni in una stanza di un residence, senza cibo né acqua, tra le proprie feci e in evidente stato di stress. È stato trovato così dagli agenti della Polizia Locale di Rimini, che hanno sequestrato l’animale e denunciato la proprietaria.

Il caso è avvenuto la scorsa settimana a Marina Centro, quando i gestori di un residence hanno contattato la Polizia Locale segnalando l’irreperibilità da quattro giorni di una giovane donna ospite della struttura. Dall’alloggio provenivano continui lamenti. All’interno gli agenti hanno trovato Athena, una cucciola femmina di rottweiler di sette mesi, chiusa da giorni senza acqua né cibo. Il cane è stato immediatamente trasferito al canile comunale “Stefano Cerni”, dove le veterinarie hanno riscontrato “un quadro preoccupante. il cane era sottopeso e fortemente parassitizzato”, spiega il Comune di Rimini in una nota.

Alla proprietaria sono state contestate due sanzioni da 150 euro ciascuna, una per il mancato benessere dell’animale e una per le condizioni igieniche degli spazi, ai sensi della Legge regionale n. 5 del 2005. La donna sarà inoltre deferita all’autorità giudiziaria. L’animale resta sotto sequestro amministrativo in attesa che la Procura valuti l’eventuale sequestro penale e, nelle condizioni attuali, non potrà essere restituito alla proprietaria.

Secondo quanto riferito dal Comune, si tratta del primo sequestro del 2026, inserito in un’attività che la Polizia Locale conduce da anni. Nel 2025 l’Ufficio Ambiente ha gestito 177 segnalazioni, relative a casi molto diversi: dal mancato benessere etologico di cani e gatti al maltrattamento di animali in colonie feline, fino al ritrovamento di un cane morto e abbandonato. Nello stesso anno sono state elevate 16 sanzioni amministrative per oltre 3.100 euro, con tre sequestri amministrativi di cani e cinque informative di reato inviate all’autorità giudiziaria. Il trend prosegue anche nel 2026: 30 segnalazioni nelle prime settimane dell’anno, con 15 sanzioni per un totale di 1.250 euro, oltre al sequestro della cucciola Athena.

Un aumento che, sottolinea il Comune, potrebbe essere legato anche al potenziamento del servizio. Dall’inizio dell’anno, infatti, l’Ufficio Ambiente della Polizia Locale ha attivato un ricevimento telefonico specifico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì - dalle 12.00 alle 14.00 - ai numeri 0541-704441 e 339-7729051, con la possibilità di prenotare anche un colloquio in presenza presso il Comando di Via della Gazzella 27, negli stessi orari, con personale specializzato nel contrasto al maltrattamento animali.

