Rousseau: Di Maio confermato leader del M5S con l'80% di preferenze

Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze. Alla votazione online hanno partecipato 56.127 persone. A dire sì alla conferma di Luigi Di Maio sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro.

"La riconferma del mio ruolo - ha detto su Facebook, Di Maio - è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5S, per renderlo più vicino ai cittadini per rimarcare la nostra identità. Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal M5S, deleghe su economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, la tanto discussa comunicazione. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne".

Per l'altro vicepremier, Salvini, "è stato riconfermato Di Maio, va bene, almeno c'è qualcuno che comanda. Ora Mi aspetto dai cinquestelle un atteggiamento costruttivo". "Con Di Maio ho lavorato bene per nove mesi, è persona seria, leale, almeno non è un signor no di professione come qualcun altro. Spero abbia ancora il controllo della maggioranza alla Camera e al Senato per approvare delle leggi, si vedrà nelle prossime settimane". "Se da parte dei cinquestelle mi renderò conto che non c'è questa volontà ognuno trarrà le sue conseguenze. Io confido che ci sia", ha affermato il leader della Lega. E su Alessandro Di Battista: "Di Battista? Che prenda il motorino e si giri il mondo in motorino...", ha detto il vicepremier Salvini rispondendo a una domanda sull'ex deputato M5S, considerato un 'mister no' dal leader leghista.