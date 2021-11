CRONACA Rovereta: sfonda la recinzione e finisce nella scarpata, 83enne trasportato in ospedale

Nella tarda mattina di sabato 27 novembre, un'auto guidata da un cittadino italiano di 83 anni, è uscita di strada in via Fondo Ausa, a Rovereta. Dopo aver fatto rifornimento nella stazione carburanti, l'auto, per motivi ancora al vaglio, ha sfondato la rete metallica terminando la corsa nella scarpata del torrente. Sul posto, oltre alla Polizia civile e alla Gendarmeria, il 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni.

